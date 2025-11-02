４強進出はならなかった。白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表は現地11月１日、モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップの準々決勝で北朝鮮と対戦した。リトルなでしこのスタメンは以下のとおり。GKは山内れな、DFは青木夕菜、松岡瑛茉、佐藤百音、根鈴花李、MFは須長穂乃果、中村心乃葉、福島望愛、郄橋佑奈、式田和、FWは大野羽愛。３日前に行なわれたラウンド16のコロンビア戦（４−０）と同じラインナッ