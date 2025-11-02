「新馬戦」（１日、京都）後方でじっくり脚をためた２番人気のテイエムサンレーヴ（牡２歳、父ルヴァンスレーヴ、母サンジョアン、栗東・河嶋）がデビュー戦Ｖを飾った。４角で徐々にポジションを上げると、直線に向いて一気にギアチェンジ。最後は上がり最速の脚で３馬身突き抜けた。団野は「まだまだ覚えることはたくさんあるけど、いい勝ち方でしたね」と高評価。河嶋師は「スタートがあまり速くなかったけど、馬込みも経