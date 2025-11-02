「天皇賞（秋）・Ｇ１」（２日、東京）クイーンズウォークは午後４時４６分に東京競馬場へ到着。安井助手は「予想外の渋滞もありましたが、落ち着いていたし、問題なかった」とホッとした様子。新潟記念は競走除外となったが「奇跡的に問題なく済んだ。状態は今までで一番と言っていいほど」と自信を持って送り出す。