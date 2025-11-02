「天皇賞（秋）・Ｇ１」（２日、東京）昨年２着の雪辱に燃えるタスティエーラは、美浦坂路を４Ｆ６４秒４でゆったりと駆け上がり調整を終えた。堀師は「昨年は前日が５１０キロで、当日は５０８キロ。今年も同じぐらいだと思います。重めが残っている感じはありません」ときっぱり。大一番へ向けてきっちりと仕上がった。