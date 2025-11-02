「天皇賞（秋）・Ｇ１」（２日、東京）ダービー２着から臨むマスカレードボールは土曜朝、美浦坂路をリラックスした姿で軽く駆け上がった。花本助手は「追い切り後の歩様確認と体をほぐすイメージで。今年一番落ち着いていた。Ｇ１は甘くないけど、将来のためにも結果を出してほしい」とＧ１初制覇へ期待を寄せた。