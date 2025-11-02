元日向坂46キャプテンでタレントの佐々木久美（29）が1日深夜に放送されたTBS系「有吉ジャポンIIジロジロ有吉」（土曜深夜0・58）に出演。収集しているコレクションを明かした。今回は「全国4500館以上！後世に残したい個人博物館第3弾！」と題して放送された。個人博物館の館長が生涯をかけて集めた超希少な昭和レトロゲーム機やレアな高額翡翠などが紹介された。ゲスト出演した佐々木は「私、結構収集癖がある」とし「そ