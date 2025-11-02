「ファンタジーＳ・Ｇ３」（１日、京都）Ｇ１馬の妹が世代の上位へ堂々と名乗りを上げた。１番人気のフェスティバルヒルが抜群の切れ味で重賞初Ｖを決めた。ゆったりしたスタートから少し促して中団の後ろに取りつき、脚をためた。３〜４角では進路が危ぶまれたが、直線半ばで前があいてからは上がり３Ｆ３３秒１と目の覚める末脚を披露。見事にライバルを差し切った。初コンビのＣ・デムーロは「後方のポジションになってど