ソフトバンク・笹川が来季6年目の“スタートダッシュ”を誓った。筑後ファーム施設で秋季練習を行い「前半戦がダメだった。オフは実戦に近いバッティング練習を増やしていきたい」と反省を踏まえながら話した。今季はオープン戦に8試合出場して打率・208で開幕1軍を逃した。同じ失敗を繰り返すわけにいかない。今オフの自主トレも自ら考えて練習するスタイルだという“柳田塾”に参加予定。これまでより早く仕上げ、来春キャン