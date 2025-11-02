「天皇賞（秋）・Ｇ１」（２日、東京）金曜に東京競馬場への輸送を終えているメイショウタバルは厩舎周りの運動で調整。上籠助手は「輸送後は多少の発汗などはありましたが、バタバタすることはなかったですね。枠は特に気にしていませんが、パンパンの良馬場じゃなさそうなのは良かったかな」とＧ１連勝を見据えた。