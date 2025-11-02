「天皇賞（秋）・Ｇ１」（２日、東京）ミュージアムマイルは土曜の昼過ぎに東京競馬場へ到着した。嘉堂助手は「何度も輸送を経験しているので、いつもと変わらないです。１回叩いたことで気合が乗ってきた感じですし、皐月賞の時と同じような雰囲気。速い時計の決着も問題ない」と２つ目のタイトル奪取へ意欲満々だ。