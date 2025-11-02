20年ぐらい前だったか。当時小田原の某ホールで出勤前にパチンコをしているときのことである。最初に座った台が鳴かず飛ばずで台移動したところ、その台の1回転目で大当たりしたことがあった。そのまま確変に入ったんだけど、当時は確変ループ率50％。残念ながら2連で終了してしまい……ふと隣を見ると、老婦人が「最初の1発で当たって凄かったわね」と声をかけてきた。これには「いや、その前に山ほど負けてますから」と返した記