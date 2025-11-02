自分が追い詰められていると、友人の素っ気ない態度が非情に映ることもある。投稿を寄せた40代女性は社会人になりたての頃、「当時一番の親友」と絶縁した過去があるという。きっかけは女性が持ちかけた恋愛相談だった。（文：湊真智人）「学生時代からお付き合いしていた人とすれ違いが起きるようになり、お別れがよぎり始めた」彼氏からのメールを見た途端に「行くね」唖然とした女性当然精神的にもまいっていたのだろう、友人