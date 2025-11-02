◆卓球全日本選手権カデットの部第１日（１日、広島グリーンアリーナ）男女とも１４歳以下、１３歳以下、ダブルスの３種目に分かれ、年代別の日本一を争う大会が開幕した。男女ダブルスは決勝までが行われ、男子は大野颯真（そうま、１４）、小林右京（１３）＝木下アカデミー＝組が２連覇を達成。決勝で榎本潤平（１４）、大野斗真（とうま、１４）＝野田学園中＝組を３―１で下した。同じペアでの連覇は２００７、０８年の