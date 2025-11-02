◆卓球全日本選手権カデットの部第１日（１日、広島グリーンアリーナ）男女とも１４歳以下、１３歳以下、ダブルスの３種目に分かれ、年代別の日本一を争う大会が開幕した。男女ダブルスは決勝まで行われ、女子は稲垣芽唯（１２）＝伏見中＝、松島美空（みく、１２）＝田阪卓研＝が初優勝を飾った。決勝で石田鈴（りん、１３）＝石田卓球クラブ＝、森星姫（きらら、１３）＝森卓球塾＝組に３―２で競り勝った。稲垣、松島組