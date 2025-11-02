◆東京六大学野球秋季リーグ戦第８週第１日▽早大５―３慶大（１日・神宮）連盟創設１００周年イヤーの最後の公式戦となる早慶戦は、観衆２万２０００人を集めた中で、早大が慶大に５―３で先勝した。３点リードの９回、巨人からドラフト２位指名を受けた田和廉投手（４年）が救援。１点を失ったものの“セーブ”を挙げ、チームを勝利に導いた。先発した楽天のドラフト２位、伊藤樹投手（４年）は８回２失点で現役最多の通算２２