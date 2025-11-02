◆第３０回ファンタジーＳ・Ｇ３（京都競馬場・芝１４００メートル、良）第３０回ファンタジーＳ・Ｇ３は１日、京都競馬場で２歳牝馬１２頭によって争われ、単勝１番人気のフェスティバルヒルが重賞初制覇。今年の皐月賞馬で２日の天皇賞・秋に出走するミュージアムマイルを兄に持つ良血は、阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神）で世代の頂点を狙う。クリスチャン・デムーロ騎手（３３）は短期免許での騎乗初日に重賞Ｖとなった