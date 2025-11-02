◆プレミアリーグ▽第１０節ブライトン３―０リーズ（１日、英ブライトン・ファルマースタジアム）日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはホームで日本代表ＭＦ田中碧（２７）が所属するリーズと対戦。川崎フロンターレユース出身２人の直接対決となったが、１つ先輩の三笘はこの試合も欠場。一方の田中は４−３−３中盤左サイドで先発し、後半１６分で交代した。試合は近年のプレミアリーグで中堅クラブの地位