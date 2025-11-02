3連休中日のきょう2日（日）は、関東から西日本の太平洋側で晴れて、お出かけ日和や洗濯日和になるでしょう。一方、日本海側では晴れ間があっても急に雷を伴って土砂降りとなる、変わりやすい天気になりそうです。■北陸・東北で局地的な大雨のおそれきょう2日（日）は上空に強い寒気を伴う低気圧の影響で、日本海側では日ざしが届いていても天気が急変するおそれがあります。特に北陸から東北にかけて発雷確率が高く、局地的な大