歌手でタレントの荒木由美子（65）が1日、自身のインスタグラムを更新。「2025名古屋・中国映画週間」に出演したことを報告した。中国・上海出身の歌手、謝鳴とのツーショットやスタッフとの集合写真をアップ。1979年（昭54）〜80年に主演したテレビ朝日系連続ドラマ「燃えろアタック」は、80年代に中国でも「排球女将」のタイトルで放送され80％以上の視聴率を記録。中国から訪れた人たちからも熱い声援を浴びた。そして「名古屋