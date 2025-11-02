女優の平愛梨（40）が1日、自身のインスタグラムを更新。家族でハロウィーン仮装を披露した。平は「2025ハロウィン」と記し、「タイトル『長友選手に憧れて』」とした。「＃長友佑都になりきるの巻」とハッシュタグをつけ、夫でサッカー選手の長友佑都（39＝東京）になりきった。カツラやヒゲをつけ、まゆ毛やホクロなども書いて、日本代表ユニホームを着用した1枚をアップ。さらに4人の子供たちは「インタビュー頂きました」と長