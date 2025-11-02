平日の昼間、砂町銀座の様子（筆者撮影）【写真を見る】駅徒歩20分、人が集まる｢東京の”不便な商店街”｣はどんなところ？この連載では、一般的な「住みたい街ランキング」には登場しないけれど、住み心地は抜群と思われる街をターゲットに定め、実際に歩き、住む人の声と、各種データを集めてリポート。定番の「住みたい街」にはない「住むと、ちょっといい街」の魅力を掘り起こしていく。住宅街型商店街の代表格である「砂町銀座