ベリンジャーはドジャースのレフトの穴を埋めると期待される(C)Getty Imagesドジャースは今オフも大型補強に動きそうだ。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ドジャースは、この冬のFAでいくつかの答えを出すべき課題を抱えており、おそらく最も重要となるのがレフトの穴だ」と記した。【動画】打球がフェンスとグラウンドの間に挟まったのをアピールするディーンを見る今季から1年1700万ドル（約25億円）でドジャー