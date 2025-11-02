日本ハムの水谷瞬外野手（２４）が１日、オフのテーマに“巨大化”を掲げた。食事量は増やさず、トレーニングをメインに体を鍛え上げ、スケールアップした肉体を目指す。今季は開幕直前に左脇腹を痛め出遅れ。８７試合の出場にとどまったが、自己最多の１２本塁打を放った。“進化の冬”を越え、着実に積み上げてきたものを一気に加速させる。コーンロウに髪形を変えた水谷は、笑顔で汗をぬぐった。１時間を超える特守をやり切