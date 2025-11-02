日本相撲協会発表日本相撲協会は１日、元小結・遠藤（３５）＝追手風＝の現役引退と、年寄「北陣」襲名を発表した。今後は追手風部屋付きの親方として後進を指導する。元担当の三須慶太記者は大相撲人生をねぎらった。＊＊＊＊＊「簡単に『元気を与える』なんて言えませんよ」。２４年元日に起きた能登半島地震。遠藤の故郷の石川・穴水町も大きな揺れに見舞われた中、数日後に一対一で少し話せる機会があった。