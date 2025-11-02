Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は２日、アウェー・千葉戦に臨む。引き分け以下でＪ１昇格の可能性が消えるが、柴田慎吾監督（４０）が強い口調で決意を示した。１日の宮の沢での練習後、自動昇格圏まで勝ち点４差に迫る３位相手との戦いへ「刺すか刺されるか、そういうひりひりしたゲーム展開になると思う」と意地のぶつかり合いを想定。勝っても他チームの結果次第で昇格がなくなるが「苦しい状況だが、変わらずベストを尽くして