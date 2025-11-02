◆第４２回ブリーダーズＣスプリント・Ｇ１（日本時間１１月２日、米デルマー競馬場・ダート１２００メートル）日本から参戦したアメリカンステージ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）は敗れた。これまで日本馬７頭が出走し、２１年マテラスカイの５着が最高成績だった本場の電撃戦。坂井瑠星騎手を背に臨み、海外の強豪馬相手に４着と健闘した。スタートよく道中はインの３番手を追走。勝った米国のベント