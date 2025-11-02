プレミアリーグ第10節が1日に行われ、トッテナム・ホットスパーとチェルシーが対戦した。今シーズンは開幕から結果が出ており、現在3位につけるトッテナム・ホットスパー。前節はアウェイでエヴァートンに3ー0で快勝を収めたものの、ミッドウィークにはカラバオカップでニューカッスルに2−0で完敗に終わっていた。チャンピオンズリーグ（CL）のコペンハーゲン戦も控えているだけに、良い結果を残したいところ。日本代表DF高井