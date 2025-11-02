グラビアアイドルの新田妃奈（25）が1日、自身のインスタグラムを更新。コスプレ姿を投稿した。デコルテがあらわになった白の衣装にカチューシャをつけ、ステッキを持った「ようせいさん」ショットを公開。さらに、「今年はウサギちゃん」とし、ピンクのウサギ風衣装をアップした。また、別の投稿では2ndDVD「えちえちプリンセス」のカットを一部紹介。「ジャージ姿の先生も楽しみにしててね」「令和1え○い生徒」などと記し、胸や