現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップスプリント（G1・ダ1200m）は、I.オルティスJr.騎乗、ベントルナート（牡4・J.ダンジェロ）が、逃げ切りを決めた。勝ちタイムは1:08.20（良）。2着にイマジネーション（牡4・B.バファート）、3着にドクターヴェンクマン（せん5・M.グラット）が入った。日本から参戦した坂井瑠星騎乗のアメリカンステージ（牡3・栗東・矢作芳人）は4着敗退となって