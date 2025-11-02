板野友美の芸能活動20周年を記念し、彼女が手がけるライフスタイルブランド「Rosy luce（ロージールーチェ）」から、待望のジュエリーラインが登場です。11月5日(水)19:00より発売される【Rosy luce Jewelry 1st Collection】は、「人と比べずに、あなたらしく咲いてほしい」という想いを込めた全8アイテム。毎日にそっと自信と輝きを添えてくれるジュエリーが勢ぞろい。 “あなたらしく咲く”をテ