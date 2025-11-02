◇ラグビーリポビタンDツアー2025日本7―61南アフリカ（2025年11月1日英ロンドン）世界ランキング13位の日本は、同1位でW杯2連覇中の南アフリカに7―61（前半0―26）で敗れた。2015年W杯イングランド大会で日本が南アフリカから歴史的な大金星を挙げた「ブライトンの奇跡」から10年。その“再現”を果たすことはできず、実力差を見せつけられた。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC、65）は「南アフリカが強すぎた