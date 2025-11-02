【パリ共同】パリのルーブル美術館から被害総額約156億円相当の歴史的な宝飾品が盗まれた事件で、パリ検察は1日、先月下旬に新たに拘束した5人のうち、30代の男女2人の本格捜査を始めたと明らかにした。残りの3人は釈放された。フランスメディアが伝えた。2人は容疑を否認しているという。事件で本格捜査の対象となった容疑者は計4人になった。ルーブル美術館では10月19日、開館後の午前9時半ごろに犯人らが高所作業用のリフ