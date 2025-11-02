ゴールしてポーズを決める社員ら＝１０月２１日、相模原市立相模湖林間公園米製薬大手「ブリストル・マイヤーズスクイブ」の社員らが１０月２１日、がん患者を支援するチャリティーイベントの自転車リレーを相模原市立相模湖林間公園（同市緑区）でゴールした。６カ国の社員６０人が５チームに分かれ、がん患者を思いながら１５日間約１８００キロを完走した。イベント「Ｃ２Ｃ４Ｃ」は２０１４年、がん研究に携わる米国社員