◆親善試合 日本航空石川１１―２聖隷クリストファー （７回コールド、１日・湖西球場）聖隷クリストファーが１日、湖西球場で行われた「湖西ベースボールフェスタ」に今夏の甲子園出場校として招待された。今年のセンバツ出場校である日本航空石川と対戦。２―１１で７回コールド負けした。先発した小金沢玲雄（２年）は５回４失点も、エース高部陸に次ぐ“２番手”候補として存在感を示した。初回に１点を失ったが、２回か