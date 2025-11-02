Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ荒野拓馬（３２）が９年前の再現を果たし、負けられない戦いをものにする。札幌は２日、アウェー・千葉戦に臨む。会場のフクダ電子アリーナで前回リーグ戦を戦った２０１６年１１月、終了間際にゴールを挙げて２―１で制し、Ｊ２優勝へとつなげた戦いに荒野はフル出場している。引き分け以下でＪ１復帰の可能性が消える崖っぷちの状況からはい上がるべく、最前線の位置で攻守両面を活性化させてい