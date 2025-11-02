日本相撲協会は１日、元小結・遠藤（３５）＝追手風＝の現役引退と、年寄「北陣」襲名を発表した。今後は追手風部屋付きの親方として後進を指導する。遠藤の父・吉樹さんは膝のケガなどと闘いながら、約１２年間の現役生活を回想した。遠藤から吉樹さんに引退の連絡があったのは、１０月２７日の番付発表前だったという。最近は両膝の手術を受けて２場所連続全休。九州場所は１３年名古屋場所から守っていた関取の座を失い、東