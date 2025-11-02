◆りそなＢ２リーグ第６節静岡８８―７５鹿児島（１日・香陵アリーナ）ベルテックス静岡が鹿児島との第１戦を８８―７５で勝利し、連敗を７で止めた。今季初スタメンとなったＳＦ増田啓介（２７）が今季自身最多１５得点をマークする活躍などで、チームは今季最多８８点をマーク。熊本が敗れ、西地区最下位を脱出した。第２戦は２日、午後４時５分から香陵アリーナで行われる。アリーナのボルテージは最高潮だった。ベルテッ