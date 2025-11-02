◆りそなＢ１リーグ第７節大阪８４―６９北海道（１日・おおきにアリーナ舞洲）東地区のレバンガ北海道は、西地区の大阪に６９―８４で敗れ、今季初の５連勝を逃した。第３クオーター（Ｑ）途中から８本連続でフリースローを外すなど流れをつかめず、終盤に突き放された。２日も敵地で大阪と対戦する。１点ビハインドで迎えた第４Ｑ。レバンガが力尽きた。開始直後から６連続得点を許し、１５点差に拡大。その後はチームトッ