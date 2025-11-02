ロバーツ監督 写真：AP/アフロ ＜2025年10月31日（金）（日本時間11月1日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞ ロサンゼルス・ドジャースがワールドシリーズ第6戦でトロント・ブルージェイズを3-1で破り、シリーズ成績を3勝3敗のタイに戻した。 崖っぷちでマウンドを託されたのは、日