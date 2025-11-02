31日（金）「本日はダイアンなり！シーズン2」は梅田。中津編でも訪れた昼時の梅田スカイビルからスタート。 ©️ABCテレビ 半年前に見つけた大阪スカイビルの庭にある田んぼへすぐさま向かう2人。「ようできているわ。前来たときは緑やったやん」と黄金色になった田んぼを見て感慨深くつぶやく津田。 ©️ABCテレビ まだ水が張られたままの田んぼに近づくと、「これはそろそろ水を抜かなあか