[11.1 ラ・リーガ第11節 ソシエダ 3-2 アスレティック・ビルバオ]ラ・リーガは1日、第11節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダがアスレティック・ビルバオに3-2で勝利した。久保は2-1で迎えた後半18分から途中出場し、公式戦4試合ぶりに実戦復帰。同21分の今季初アシストはオフサイドで幻となったが、チームは同アディショナルタイム2分の劇的決勝ゴールで今季のラ・リーガ初連勝を飾った。バスク地方を代表する名門同士の