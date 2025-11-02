『三国通覧図説』を出したことを御公儀に咎められ、耕書堂と同じく「身上半減」の処分を受けた須原屋（里見浩太朗）のもとを、蔦屋重三郎（横浜流星）が訪れるシーンで幕を開けたNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』第41回「歌麿筆美人大首絵」。 参考：『べらぼう』横浜流星「おっかさん」に込められた感謝と愛知る喜びがエンタメの醍醐味に 心なしか弱気になっているご意見番・須原屋に、「