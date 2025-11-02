◇WBC世界バンタム級王座決定戦同級1位・那須川天心12回戦同級2位・井上卓真（2025年11月24日トヨタアリーナ東京）WBC世界バンタム級2位の井上拓真がWBC同級1位の那須川との一戦に向け、豪華パートナー陣と調整を行っていることを1日、所属ジムの大橋会長が報告した。アマ9冠の堤麗斗や22年世界ユース選手権で優勝した坂井優太ら、那須川と同じ左構えのホープと実戦練習を重ね、同会長は「これ以上ないスパーリング