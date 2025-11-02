歌手のおかゆ（34）が1日、特別公演を東京・渋谷のライブハウスで行った。「昭和百年渋谷のオカユ」と題した公演で、昭和歌謡曲のカバーなど全19曲を約300人の前で披露。最新曲「ジモンジトウ」も歌った。5月に独立し、企画の立ち上げから始めた公演だけに開催できて感無量の様子。「皆さんの愛と力添えのおかげで新たな物語が始まる。これからも感謝の気持ちを届けていきたい」と誓った。