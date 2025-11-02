◇ルヴァン杯決勝柏1−3広島（2025年11月1日国立）試合終了の笛が鳴ると、柏FW細谷はピッチにしゃがみ込んだ。その瞬間、「また準優勝か」と頭によぎったという。後半開始からピッチに立つと、0―3で迎えた同36分だった。MF小屋松のスルーパスに抜けだし、「うまく流し込めた」と左足でネットを揺らした。その4分後にはMF仲間の浮き球のパスに右足を振ったが、今度は枠を捉えきれずに天を仰いだ。「自分がひっくり返し