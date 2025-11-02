脳腫瘍のため2023年7月に亡くなった元阪神の横田慎太郎さん（享年28）の生涯を描いた「栄光のバックホーム」（監督秋山純、28日公開）が1日、東京国際映画祭で上映され、主演の松谷鷹也（31）、鈴木京香（57）らが舞台あいさつを行った。横田さん役を務めた松谷は、本格的な舞台あいさつに登壇するのはこの日が初めて。何度も深呼吸をしたりと落ち着かない様子だったが「舞台上から皆さんが泣いているのが見えた。作品が届いた