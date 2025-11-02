◇女子ゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディース第2日（2025年11月1日埼玉県武蔵丘GC＝6690ヤード、パー72）渋野が起死回生の4連続バーディーで決勝ラウンドに進んだ。前半インではパットに苦しみ、折り返した1番で短いバーディーパットを外した瞬間は「顔が地面に埋まるんじゃないか（という）くらいきつかった」。それでも5番から4ホール続けて3〜5メートルのパットを沈めて予選通過圏内に滑り込んだ。渋野にとって