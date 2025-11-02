宮藤官九郎さん政府は2025年秋の褒章受章者を2日付で発表した。受章者は738人（うち女性136人）と24団体で、3日に発令される。学問や芸術の功績者に贈る紫綬褒章に、NHK連続テレビ小説「あまちゃん」を手がけた脚本家の宮藤官九郎（本名・宮藤俊一郎）さん（55）らが選ばれた。競馬の認知度向上に貢献した騎手横山典弘さん（57）に黄綬褒章が贈られる。紫綬褒章は17人（うち女性2人）。映画「どついたるねん」で知られる映画監