お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（49）と八木真澄（51）が1日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。東京進出の恩人だという間寛平（76）とのエピソードを振り返った。この日の番組では、サバンナのこれまでの活動を振り返り、「芸能界での恩人」についての話題に。2人は、ともに寛平の名前を挙げた。サバンナは2009年に拠点を大阪から東京に移したが、高橋は「東京行こうかどうか、めち