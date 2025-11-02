ポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指す巨人・岡本和真内野手（２９）が１日、リチャード内野手（２６）に“本塁打増”を期待した。５月にトレードで加入後はグラウンド内外で気遣い、リチャードは「マジで精神安定剤でした」と感謝。その結果、今季１１本塁打とブレイクした後輩に「いっぱいホームランを打ってほしい」と自身に代わり、チームを支える活躍を願った。この日はＧ球場で自主練習を行い、さらなる飛